Isabelle Faust & Kammerorchester Basel

Werke von Robert Schumann und Franz Schubert

In Kooperation mit den Ludwigsburger Schlossfestspiele

Einführung: 18.20 Uhr

Zusatz-info:FRANZ SCHUBERT Sinfonie Nr. 2 B-Dur D 125ROBERT SCHUMANN Violinkonzert d-MollFRANZ SCHUBERT Sinfonie Nr. 3 D-Dur D 200

ISABELLE FAUST ViolineKAMMERORCHESTER BASELHEINZ HOLLIGER Leitung

»Ich war immer eine Schumann-Verehrerin, aber vor allem die intensive Beschäftigung mit seinem Violinkonzert hat ihn mir richtig ins Herz gebrannt«, bekennt Isabelle Faust. Respektvoll und mit der ihr eigenen Klarheit und Leidenschaft gelingt es der in Esslingen geborenen, lange in Paris und nun in Berlin beheimateten Geigerin, zum Wesen des Werks vorzudringen und den Hörern feinsinnig Robert Schumanns Seelenlandschaften zu erschließen.

Diese Erlebnisqualität fußt auch auf dem lebendigen Ideenaustausch, den Isabelle Faust stets mit ihren musikalischen Partnern pflegt. Ein Ansatz, der ebenso dem in Ludwigsburg wohlbekannten Kammerorchester Basel am Herzen liegt. Und das an diesem Abend von einer Künstlerpersönlichkeit geleitet wird, die sich wie die Geigerin dem Komponisten Schumann »unendlich nahe fühlt«, ihn sogar als persönlichen Fixstern bezeichnet: Heinz Holliger. Doch nicht nur Schumann, auch Franz Schubert fühlt sich der Schweizer Oboist, Komponist und Dirigent in besonderer Weise verbunden. So sehr, dass er gemeinsam mit dem Kammerorchester Basel in den nächsten Jahren sämtliche Sinfonien Schuberts einspielen wird.