Isaiah Collier Quartett

In diesem Jahr hätte die Jazzlegende John Coltrane einen 100. Geburtstag gefeiert.

Anlass genug, sein musikalisches Wirken auch im Rahmen des Jazzfestival Esslingen zu würdigen. Mit Isaiah Collier und seinem Quartett konnte einer der gefeierten Saxophonisten der jungen Generation gewonnen werden, der sich schon seit Jahren intensiv mit der Musik Coltranes auseinandersetzt. Nicht zufällig nahm er 2020 genau am 94. Geburtstag zusammen mit seiner Band „The Chosen

Ones“ ein Album auf, das konzeptionell am Coltranes „A Love Supreme“ erinnert. Schon damals wurde deutlich, dass es Collier nicht um eine Neuaufnahme des historischen Materials ging, sondern um eine Musik im modernen Kontext, die sich nicht aus den Noten, sondern aus dem Geist Coltranes speiste. Das amerikanische Jazzmagazin „Downbeat“ hatte darauf nur eine Antwort: Fünf Sterne – die selten vergebene höchste Bewertung.

Dieses Konzert ist für alle Coltrane-Fans (und wer ist dies nicht!) ein absolutes Muss.