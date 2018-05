Islamische Glaubensgemeinschaften

Als Geschäftsführer der Evangelischen Ausländerseelsorge und zugleich Pfarrer von vier arabischen Evangelischen Gemeinden möchte Dr. Hanna Josua eine Vorstellung darüber geben, wie es um die Situation arabischsprachiger Christinnen und Christen in Stuttgart und ihre dramatische Situation in ihren Heimatländern bestellt ist.

Er studierte an der American University of Beirut Geschichte und Politikwissenschaft und promovierte im Fach Evangelische Theologie an der Universität Leuven/Belgien zum Thema: „Ibrahim (= Abraham), der Gottesfreund. Idee und Problem einer abrahamitischen Ökumene“. Er ist Mitglied im Arbeitskreis Islam der Deutschen Evangelischen Allianz und deren Vertreter in der Konferenz für Islamfragen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Veranstalter:

treffpunkt 50plus

Rotebühlplatz 28

70173 Stuttgart

Veranstaltungsort:

treffpunkt 50plus

Leitung:

Barbara Wenzlaff

Referent(en):

Dr. Hanna Joshua

Kontakt:

Barbara Wenzlaff

