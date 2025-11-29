Live-Multimediashow

Grandiose Aufnahmen mehrerer Vulkanausbrüche, Winterwunderland, Polarlichter, Tauchgänge, Höhlenwanderungen, bizarre Traditionen, reichhaltige Tierwelt, Spuren von Elfen und Trollen sowie Luftbildkunstwerke: Mit gewohnter Vielseitigkeit und einigem Humor berichtet der preisgekrönte Vortragende über Island, die Färoer sowie die Westmännerinseln. Und natürlich erleben die Zuschauer, wie der Abenteurer vergammelten Hai sowie Schafskopf ißt. Trailer und Infos: www.DieWeltErfahren.de