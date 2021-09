Ismus.Ideologien & Literatur. 1

In ihrem Selbstbericht "Lebenswerk" beschreibt Alice Schwarzer die Unterschiede von Ost- und West-Feminismus. Sozialismus und Feminismus, so erfuhr sie nicht zuletzt durch ihre Freundin Irmtraud Morgner, waren nicht deckungsgleich. Die Autorin aus dem Westen und die Autorin aus dem Osten, neben Christa Wolf die wichtigste Schriftstellerin der DDR, lernten sich 1976 kennen und wurden Freundinnen bis zu Morgners frühem Tod 1990. Beide wurden bespitzelt und von der Stasi verfolgt. Auch informiert durch Irmtraud Morgner, die zunehmend unter der Zensur zu leiden hatte, setzte Alice Schwarzer sich intensiv mit dem Leben von Frauen in der DDR, mit ihren Wahrnehmungen und Erzählungen auseinander. Ausgehend von Alice Schwarzers Lebenswerk und Irmtraud Morgners Nachlass, der sich im DLA Marbach befindet, sprechen Alice Schwarzer und Sandra Richter über die unterschiedlichen Ausprägungen des Feminismus, damals und heute.

Die Veranstaltung ist der Auftakt zur neuen Marbacher Reihe "-ismus. Ideologie & Literatur". Ideologien sind die harte Währung der Ideenpolitik. In ihnen verdichtet sich, was andernorts bloß gedacht wird. Sie sorgen für ein ›Wir-Gefühl‹ und grenzen zugleich aus, sie prägen und spalten die Gesellschaft. Schriftsteller:innen haben solche Entwicklungen immer wieder beobachtet und dargestellt, seziert und in Vielschichtigkeit aufgelöst. Ist Literatur per se anti-ideologisch, jedenfalls solche Literatur, die sich ästhetischen Ansprüchen verpflichtet fühlt? Wie reagieren Intellektuelle auf Ideologien, die sie selbst mitentwickeln und denen sie zugleich kritisch gegenüberstehen? Fragen wie diesen wollen wir mit unserer neuen politischen Reihe nachgehen. Dabei soll jeweils ein Bestand aus den Sammlungen des Deutschen Literaturarchivs mit einer Ideologie in Beziehung gesetzt werden. Es geht um die Grauzonen zwischen Ideen und künstlerischen Ausdrucksformen, dogmatischen Triebkräften und ideologiekritischen Widerhaken. - Im Rahmen dieser Reihe spricht am 29. Oktober Jürgen Kaube im Rahmen einer geschlossenen Veranstaltung über Arnold Gehlens Konservatismus.