Ein Kammerkonzert mit Instrumentalist*innen des Isny Opernfestivals (Dozierende und Studierende der Hochschule für Musik und Theater München)

Das Programm:

Brahms Violinsonate G-Dur op.78 1. Satz

Mozart Klavierquartett g-moll KV 478

Brahms Violinsonate A-Dur op.100 1. Satz

Brahms Klavierquartett A-Dur op.26

Der Pianist und Künstlerische Leiter des Isny Opernfestival e.V.Hans-Christian Hauser und der Konzertmeister des Festivalensembles Christian Zahlten sind bekannt für ihr zauberhaft inspiriertes musikalisches Zusammenspiel.

Zusammen mit zwei weiteren Instrumentalisten des Festivalensembles bieten sie dem Stuttgarter Publikum einen Abend mit exquisiter Kammermusik.Zwei große Klavierquartette (Klavier, Violine, Viola und Violoncello) stehen auf dem Programm:Mozarts berühmtes Klavierquartett g-moll wurde von seinen Zeitgenossen als fremdartig und schwierig empfunden, aber das heutige Publikum freut sich an seiner "mozartlich" dramatischen Virtuosität und Beweglichkeit.

Das A-Dur-Quartett von Johannes Brahms ist voll gesanglicher Themen, die teilweise stark an Schumann erinnern. Typisch für Brahms ist dagegen die radikale Umwandlung der Themencharaktere in der Durchführung: lyrische Gebilde werden in ihr dramatisches Gegenteil verkehrt, das spielerische Hauptthema in einen melancholischen Gesang verwandelt.

Passend ergänzt werden die beiden Quartette durch je einen Satz aus einer der Violinsonaten von Brahms:In der G-Dur-Sonate erleben wir seltsamen Schwebezustand zwischen Dur und Moll, zwischen blühender Innigkeit und verhaltener Melancholie.Und über die A-Dur-Sonate schreibt der Komponist:"Ein Spätsommertag wars. Die Nachmittagssonne stand vor ihrem Untergange und strahlte golden über die Wasser und durch die geöffneten Fenster zu uns herein. Die Blumengehänge, die über die Ufer des Sees herabfielen, wurden zu neuen glutvollen Farben erweckt und sandten ihren Duft herüber.

"Das Kammerkonzert findet im Rahmen des Isny Opernfestivals statt, dessen reichhaltiges Programm in Isny, München und Stuttgart Sie auf dieser Webseite entdecken können:

www.isny-oper.de