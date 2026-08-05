ISSA. Lesung und Talk mit Mirrianne Mahn

Zentrale Veranstaltung der Interkulturellen Woche in der Citykirche.

Eigentlich will Issa diese Reise gar nicht antreten. Schwanger sitzt sie im Flugzeug nach Douala, angetrieben von ihrer Mutter. In Kamerun soll sie den heilsamen Weg der Rituale gehen und mit ihren Ahnen in Kontakt treten. Der schwierige Besuch wird für Issa eine Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte und ihrer Identität zwischen Deutschland und Kamerun.

Mirrianne Mahn lebt in Frankfurt/Main und engagiert sich als Aktivistin, Theatermacherin, Stadtabgeordnete und Referentin für Diversitätsentwicklung und Antidiskriminierung. Im Gespräch mit Njeri Kinyanjui, Verein Blacks Connected und Dr. Claudia Guggemos, keb Bildungswerk Kreis Reutlingen, spricht sie in der Citykirche über ihrem Debütroman.

Das Grußwort spricht Oberbürgermeister Thomas Keck.