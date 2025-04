Ist es ein Schlaganfall? Symptome erkennen und richtig handeln

In Deutschland erleiden jedes Jahr ca. 250.000 Menschen einen Schlaganfall. Häufig sind bleibende Behinderungen, Lähmungen und Pflegebedürftigkeit die Folge.

Um dies zu vermeiden, ist bei einem Schlaganfall schnelles Handeln angezeigt. Dr. Sabine Richter, Leiterin der Schlaganfallstation und Chefärztin im Hohenloher Krankenhaus Öhringen, stellt die wichtigsten Symptome vor, die auf einen Schlaganfall hindeuten, und erläutert, was zu tun ist.

„Bei Verdacht auf einen Schlaganfall sollte man sofort den Notarzt bzw. den Rettungsdienst anrufen“, unterstreicht Dr. Sabine Richter, Leiterin der Schlaganfallstation und Chefärztin im Hohenloher Krankenhaus Öhringen. „Denn die Überlebenszeit des geschädigten Hirngewebes ist kurz, jede Minute Verzögerung kostet wichtige Funktionen.“ „Es gibt ein paar einfache Tests, mit denen auch ein medizinischer Laie ziemlich sicher den Verdacht auf einen Schlaganfall feststellen kann“, erläutert die Neurologin. „Diese zu kennen ist wichtig, damit man im Ernstfall rasch handeln kann und keine Zeit für die notwendige Behandlung verloren geht.“ Außerdem nennt die Fachärztin für Neurologie Anzeichen, die auf einen drohenden Schlaganfall hinweisen. „Häufig kommen Schlaganfälle nämlich gar nicht so aus dem Nichts wie der Name es vermuten lässt“, betont Dr. Richter.

Sie stellt außerdem Maßnahmen und Verhaltensweisen vor, wie man durch eine Änderung der persönlichen Lebensführung sein persönliches Risiko verringern kann, einen Schlaganfall zu erleiden. Wenn es dennoch zu einem Schlaganfall kommt, ist vor allem die Therapie in den ersten Stunden entscheidend. Auf einer zertifizierten Schlaganfall-Station (Stroke-Unit), wie sie auch im Hohenloher Krankenhaus zur Verfügung steht, habe der Patient gute Chancen, den Schlaganfall ohne gravierende Folgen zu überwinden, so die Neurologin. Im Anschluss an ihren Vortrag steht Dr. Sabine Richter für Fragen zur Verfügung. Der Vortrag findet in Zusammenarbeit mit der vhs Künzelsau statt. Anmeldung zum Vortrag unter Tel. 07940 9219-0 oder per E-Mail: info@vhskuen.de