Ist hier noch ein Platz frei?

Zwischen Haltestellen, Blicken und Schweigen: Wie nah können wir uns kommen? Komm mit uns.

Das SIE – Stuttgarts Interkulturelles Ensemble bringt eine Collage über Einsamkeit auf die Bühne – ehrlich, nah und gemeinsam.

Von und mit: Arzu Yilmaz, Antonio Llanos Irache, Beyza Yumak, Birgit Pohl, Boglárka Pap, Carmen Fuchs, Daniel Fuchs, Dorena Kronhofmann, Elias Zand-Akbari, Franziska Goth, Frederica Tsirakidou, Line Sexauer, Maike Schlünß, Marianne Roche, Marja Rothenhöfer, Martin Otto-Hörbrand, Mike Schattschneider, Ness Linder, Paula Nazaruk, Tom Sestito.