Istanbul - Wiederaufnahme-Premiere

Ein Theaterstück mit Musik von Sezen Aksu.

Das Theaterstück erzählt in Szenen auf Deutsch und Liedern auf Türkisch eine bewegende Geschichte von der Suche nach Liebe und Glück. Im Zentrum des Geschehens steht Reinhold Weiser, der den Stuttgarter Arbeiter Klaus Gruber spielt. Auf der Suche nach Arbeit zieht es ihn aus der schwäbischen Heimat fort nach Istanbul, der pulsierenden Metropole am Bosporus. Denn das ist der überraschende Dreh des Stücks: Was wäre, wenn das Wirtschaftswunder nicht in Deutschland, sondern in der Türkei stattgefunden hätte?

Das deutsch-türkische Ensemble, die kraftvolle Liveband und die wunderbare Musik von Sezen Aksu, der Königin des türkischen Pop, begeistern Abend für Abend ein bunt gemischtes Publikum. „Auf dieses Stück scheint Stuttgart gewartet zu haben“, schrieb die Presse (GEA): „Ein Plädoyer für Toleranz und Freundschaft in unruhigen politischen Zeiten“ (LKZ).