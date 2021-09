Heute nehmen wir euch mit auf eine kleine Zeitreise ! Back in the Days... Baggy Pants, Timberlands, Helly Hansen Jackets , - man kennt's. Aaliyah , The Notorious B.I.G. , Puff Daddy, Dru Hill, R.Kelly , DMX , Destiniys Child, Busta Rhymes, usw.. der Vibe wird real !

DJ SWED LU , seines Zeichens Luc Belaire Black Bottle Boy - und nicht erst durch seine Zugehörigkeit zum SUPREME Team - ausgezeichnet als absoluter Fachmann - knallt euch die Hits nur so um die Ohren. Ihr fühlt euch wie in einer anderen Zeit... VERSPROCHEN !