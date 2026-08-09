IT´S PLAYTIME - Theaterprojekt

Schöpferische Quality Time: Für alle von 6 bis 99 Jahren, die mit Familie, Freunden oder Bekannten Freude an Schauspiel und Tanz haben und neue Seiten an sich entdecken möchten!

Kostenlose Schnuppertermine sind am: 16.09.2026 + 23.09.2026

Im Mehr-Generationen-Theater gemeinsam kreativ sein:

Entdecke die Welt des Improtheaters – kreativ, spielerisch, selbstbewusst! Im Rahmen dieses Theaterprojekts lernt ihr verschiedene Kunstformen kennen, erforscht sie und setzt sie gemeinsam um: Von der Stück-Idee selbst über das Entwickeln von passenden Charakteren jeden Alters, das Verfassen der Texte, die Gestaltung von Outfits und Kulissen bis hin zur Erarbeitung von stimmigen Tanz-Choreographien seid ihr von Anfang an aktiv in die Ausgestaltung der Performance involviert. Am Ende des Kurses wird es eine Aufführung geben. Dabei seid ihr eingeladen, eure Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entdecken, weiterzuentwickeln und in die Gruppe einzubringen. Beim intuitiven Handeln, mutigen Ausprobieren und genussvollem Scheitern dürft ihr erleben, wie toll sich gemeinsames Wachstum anfühlen kann. Für den Kurs braucht ihr bequeme Kleidung und Schuhe.

Trainerin Christina Fernandes Lopes