It’s Ours w. Ray Okpara & Tim Etzel

No Ray, no party! Denn wenn das Mannheimer Energiebündel zum Tanz lädt sind good Vibrations und unabdingbarer Bewegungsdrang auf dem Tanzparkett garantiert. Erst recht, wenn Ray Okpara zu seiner eigenen Eventreihe It’s Ours lädt. Ob in Mannheim, London oder bei seien regelmäßigen Besuchen im Stuttgarter Climax Institutes – wo auch immer Ray mit seiner It’s Ours Reihe aufschlägt wird ausgelassen bis zum Morgengrauen gefeiert. Die Booth wird dabei stets mit befreundeten Acts und langjährigen Weggefährten des DJs und Producers geteilt. Und davon sind in mehr als 10 Jahren einige zusammengekommen. Ob als Teil der Oslo Clique, mit Release auf Labeln wie Mobilee, Cecille oder seinem eigenen Imprint Ama Recordings und bei den unzähligen Events und wilden Feiern sind zahlreiche Freundschaften entstanden. Eine davon gilt seinem Lokal- Buddy Tim Etzel, der mit Veröffentlichungen auf Labeln wie Pleasure Zone oder Perspective und zahlreichen Club- sowie Festival-Gigs ein Paradebeispiel für die äußerst aktive elektronische Musikszene Mannheims darstellt. Gemeinsam mit Ray Okpara darf man sich soundtechnisch auf true House Musik in all seiner Vielfältigkeit freuen. Ob deep, dubby oder minimal – wenn Ray zum Tanz lädt bleibt kein Bein still stehen – versprochen! Und immer dran denken – no bad day with Ray!

Ray Okpara (Mobilee, Oslo, Ama Recordings)

Tim Etzel (BE9, Pleasure Zone, Minimalistica)