It’s a Bird, it’s a Plane, oh no it’s Ray driving Climax insane! Packt den Nicer Dicer weg und holt die Tanzstiefel heraus. Denn Onkel Ray startet die Scooby-Doo Mystery Machine für den nächsten Besuch im Stuttgarter Climax. Mit an Bord ist dieses Mal Buddy Federico Molinari, der bereits zu alten Oslo Records Zeiten vor über 10 Jahren mit Gastgeber Ray Okpara ein elektronisches Tag-Team par excellence darstellte. Zwei Haudegen mit einer klaren Mission - party hard! Nachdem die letzten Auflagen der quartalsweisen Eventreihe It's Ours von Ray Okpara stets ein wilder Ritt waren, darf man sich mit dem gebürtigen Argentinier Federico Molinari auf das nächste monumentale Tanzereignis im Keller der Calwer Straße 25 freuen. Als Mitbegründer von Oslo Records und zahlreichen Veröffentlichungen auf Imprints wie Apollonia oder Raum...Musik dürfte sich ein weiterer Qualitätsnachweis erübrigt haben. Gemeinsam haben die Beiden bereits für unzählige durchfeierte Nächste gesorgt und dürften auch bei Ihrem Gig im Climax für mehr als nur Spaß auf der Tanzfläche sorgen. Ein Traumduo in der Booth mit einem klaren Versprechen an den Dancefloor - we gonna make you sweat!

Ray Okpara (Mobilee, Oslo, AMA Recordings)

Federico Molinari (Oslo, Apollonia, Pressure Traf)

