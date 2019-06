Der IT kessel.19 ist Ihr regionaler IT Fachkongress. Gemeinsam mit mehr als 15 namhaften Technologiepartnern wagen wir einen Blick in die Zukunft und zeigen anhand von Lösungen/Produkten sowie Dienstleistungen, wie KMUs und auch Großunternehmen heute sicherer und moderner arbeiten können.

Mit 30 Fachvorträgen und Expert Talks zu verschiedenen Themengebieten erhalten unsere Gäste einen ganzheitlichen Rundumblick. Folgende Themen werden ausführlich beleuchtet: IT Security, IT-Infrastructure, Business Software-Lösungen, Modern Workplace, Cloud Software & Service, IoT & Industrie 4.0 sowie natürlich die allgemeine Digitalisierung von Geschäftsprozessen.

Auf der Ausstellungsfläche gibt es neben zahlreichen Partnerständen auch einen großen Präsentations- und Kommunikationsbereich, auf dem wir anhand von Live-Demonstrationen zeigen, wie Unternehmen sich in ihrem IT Business unterstützen lassen können. Zusätzlich hat man die Möglichkeit, sich mit zahlreichen Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten sowie mit Kolleginnen und Kollegen aus der eigenen Branche auszutauschen.

Als Teil unseres Rahmenprogramms freuen wir uns zudem auf unsere diesjährige Keynote - den Magier Thorsten Strotmann