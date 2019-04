It's Ours • Ray Okpara & Sascha Dive

× Erweitern climax

Mit Sascha Dive hat Ray Okpara einen Fighter für qualitativ hochwertige House- & Technomusik zur Eventreihe “It’s Ours” eingeladen.

Der Frankfurter, der zu seinen Einflüssen Moodymann (hat er schon ge-remixed: RITTERSCHLAG!), Chez Damier Theo Parrish und Ron Trent aufzählt, released vorzugsweise auf Vinyl und lebt guten Detroit House Sound in seinen Sets vor. Wir freuen uns auf diesen Ausnahmekünstler. Mit Loli und Gastgeber Ray Okpara ist er in toller Gesellschaft an diesem letzten Freitag im Mai. It’s Ours! Let’s dance!

Ray Okpara (Mobilee / Oslo / Ama Recordings)

Sascha Dive (Deepvibes / Cocoon)

LoLi (official artist page) (Insane)