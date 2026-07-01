IT-Vesper Eppingen

Alle IT-Interessierten, Entwickler und Tech-Begeisterte aus der Region, die sich in lockerer Runde austauschen möchten.

Wir treffen uns im der Gaststätte Eichbaum in Eppingen. Mal sehen, ob jemand einen Kurzvortrag hält? Aber Themen ergeben sich sicher auch ohne Kurzvortrag. D.h. wir Essen etwas gemeinsam und plaudern über verschiedenste (Nicht-)IT-Themen. Die Gaststätte bietet gute Möglichkeiten um innen oder außen zu sitzen. Schön in der Altstadt gelegen.

Als große Kreisstadt hoffen wir natürlich auch die umliegenden Städte und Dörfer zu erreichen.

Wir planen das mal mit und manchmal ohne Themen zu machen.

Die Interessen in der IT können sehr unterschiedlich sein. Z.B. SAP. LINUX, Künstliche Intelligenz, Smart Home, Projektvorgehen, Programmiersprachen, Internet, App-Benutzung, App-Entwicklung, Web-Entwicklung...

Ihr könnt Euch anmelden über welchen Weg Ihr immer wollt - auch über eine persönliche Nachricht in den sozialen Medien oder über den Termin dort….

Ebenfalls auch über die e-mail-Adresse:

it-vesper@gmx.de

Über jegliche Werbung für die Social-Media Kanäle freue ich mich. Weil man da dann auch in Zukunft informiert wird…

Aber Infos findet man auch auf

www.it-vesper.de