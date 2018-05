Italienische Nacht 2018

Perlen aus italienischen Opern des 19. Jahrhunderts bestimmen das Programm der diesjährigen „Italienischen Nacht“ im Burghof von Lindenfels am Samstag, 18. August, 20 Uhr. Der unerschöpfliche Reichtum an wunderbaren Melodien aus den Federn eines Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini oder Gaetano Donizetti garantiert ein ebenso populäres, wie mit spannenden Überraschungen gespicktes, abwechslungsreiches Programm.

Temperamentvolle und heitere, dramatische, erhabene und melancholische Szenen stehen auf dem Programm. Die berühmte Arie der „Traviata“ aus Verdis gleichnamiger Oper ist darunter; ebenso wie die brillanten Ouvertüren zu Rossinis „Barbier von Sevilla“ oder zur „Macht des Schicksals“, aus der auch das berückend schöne Gebet für Sopran und Männerchor zu hören sein wird. Von Vincenzo Bellini sind zwei melodienreiche Szenen aus „Norma“ zu hören und aus „La Gioconda“ von Ponchielli sind der berühmte „Tanz der Stunden“ und ein großes Frauen-Duett angekündigt.

Die Frankfurter Sinfoniker, denen Instrumentalisten aus den besten Orchester des Raumes Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt angehören, werden unter der Leitung des Opernspezialisten Helge Dorsch, der sonst an der Staatsoper Berlin oder beim Festival in Erl arbeitet, in großer Besetzung spielen. Sängerisch gibt es ein Wiedersehen mit der jungen mexikanische Sopranistin Neivi Martinez, die vor einigen Jahren auf der Burg schon stürmisch gefeiert wurde. Außerdem ist die albanische Mezzosopranistin EtlevaShemai und der italienisch-kanadische Tenor Riccardo Iannello mit von der Partie.

Nach langer Zeit wird wieder einmal ein Chor das Programm bereichern. Der Liederkranz-Männerchor aus Rüsselsheim, der in früheren Jahren schon einmal bei der „Italienischen Nacht“ aufgetreten ist, wird mit so bekannten Stücken wie dem Gefangenenchor aus der Oper NABUCCO, oder dem Soldatenchor aus dem TROVATORE dabei sein. Mit amüsanten Informationen und Hintergrund-Geschichten zu den aufgeführten Werken wird Rainer Zagovec, der regelmäßig auch in der Alten Oper Frankfurt moderiert, durch das Programm führen

Für alle Besucher verkehrt wieder ein Shuttlebus vom ausgeschilderten Parkplatz in der Kappstraße, der ab dem Löwenbrunnen am Bürgerhaus auch diejenigen mitnimmt, denen der Weg auf die Burg zu steil bzw. zu beschwerlich ist.

„Klassik & Kulinarisches“

Mit der Aktion „Klassik & Kulinarisches“ runden einige Betriebe der Vereinigung der Lindenfelser Hotels und Gaststätten die Veranstaltung ab. Mit ausgewählten Gerichten kann sich das Publikum ganz ohne Hast auf den musikalischen Abend einstimmen. Zeitnahe Essensfolge in den Restaurants, die Betriebe öffnen bereits um 17.00 Uhr, und rechtzeitiges Eintreffen auf der Burg wird garantiert. Für die Besucher auf der Burg werden vor der Veranstaltung und in der Pause neben Getränken kleine Häppchen gereicht.