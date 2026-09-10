Italian Touch ist ein hochkarätig besetztes Trio, das mit tiefer Leidenschaft und Hingabe die Musik der 1950er- und 1960er-Jahre in Frankreich und Italien wieder aufblühen lässt – und dies mit Verve und spielerisch auf höchstem Niveau.

Der Leiter des Trios, Andreas Holdenried, stammt aus Oberkochen und hat sein musikalisches Wirken ganz dieser lebensfrohen Musik gewidmet. Dass man ihn deswegen den Sydney Bechet der Ostalb nennt, nimmt er als Kompliment gerne an.

Bei Italian Touch trifft herausragendes Akkordeonspiel auf filigrane Gitarrenkunst, eine feinsinnige Stimme und den gefühlvollen Klang des Saxofons. Der gebürtige Sizilianer Salvatore La Ferrera wurde im französischen Montargis sogar zum Weltmeister in der Kategorie Jazz-Akkordeon gekürt.