Italienisch... nicht nur Worte

Lustige Sketche auf Italienisch, Deutsch und... mit vielen Gesten

Was verbirgt sich hinter den Gesten, dem Verhalten und den Worten der Menschen in Italien? Was gilt als höflich oder unhöflich im Leben der Italiener? Die Sketche auf Deutsch und Italienisch helfen, mehr über dieses Land und seine Menschen zu erfahren.Menschen aus verschiedenen Nationen bilden das Ensemble Teatralia Europa und bringen unterschiedliche Erfahrungen mit hinein.Im Rahmen des 7. KulturFestival Italia (8-13. Juni 2018) von Volare e.V. organisiert.