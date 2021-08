Italienische Nacht – Konzertabend mit drei Tenören

Zur italienischen Nacht kommen drei renommierte Tenöre in die Alte Mälzerei: Gustavo Quaresma, Manolito Mario Franz und Aaron Cawley.

Quaresma wurde in Rio de Janeiro geboren. Seine musikalische Grundausbildung erhielt er als Sopransolist des Knabenchores »Canarinhos de Petrópolis«. Seitdem feiert er große Erfolge in den Konzerthäusern in aller Welt. Der Tenor Manolito Mario Franz war von 1999 bis 2004 festes Mitglied der Bayerischen Staatsoper München. Gastengagements führten ihn u.a. nach Österreich, Luxemburg, Frankreich, Russland, Holland und China. Der gebürtige Ire Aaron Cawley studierte Gesang in Dublin und trat unter anderem an der Opera Belfast als Lysander (A Midsummer Night’s Dream), Turiddu (Cavalleria rusticana) und Malcolm (Macbeth) auf.