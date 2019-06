Italienische Nacht - Ein Fest bei Rossini

Er war wohl der vielseitigste und schillerndste italienische Opernkomponist des 19. Jahrhunderts: Gioachino Rossini, Schöpfer des unvergleichlichen Barbier von Sevilla. Während seine Vorgänger nahezu vergessen sind, sind die Hauptwerke Rossinis heute aus keinem Opernspielplan wegzudenken. Er hat die italienische Oper entscheidend geprägt: Bellini, Donizetti, Verdi, Ponchielli, Mascagni bis hin zu Puccini waren seine bedeutenden Nachfolger, und sie alle lassen in ihren Kompositionen immer wieder den großen Vater der Belcanto-Oper erkennen.

Ihm, dem „Schwan von Pesaro“ also, ist die diesjährige „Italienische Nacht“ am 17. August auf der malerisch gelegenen Burg Lindenfels gewidmet. Auf dem Programm stehen Arien, Duette und Ensembles aus dem Barbier, aus Tancredi, der Italienerin in Algier, Wilhelm Tell, La Cenerentola, Semiramis sowie aus der Reise nach Reims. Die opulente Ausstattung dieser Produktion mit sechs internationalen Starsolisten ermöglicht auch die Aufführung selten gespielter Ensembles: So werden das furiose Finale des II. Aktes aus Die Italienerin in Algier und das wunderbare Sextett „Siete voi“ aus La Cenerentola zu hören sein.

Die Japanerin Manami Okazaki (Koloratursopran), Tatjana Charalgina (lyrischer Sopran) aus Russland, die Bulgarin Kremena Dilcheva (Mezzosopran), der Mexikaner Oscar de la Torre (Tenor), Leonardo Jang (Bariton) aus Südkorea und Lothar Fritsch (Bass) aus Deutschland werden Rossini mit brillanten und turbulenten aber auch sensiblen und melancholischen Stücken ihre Reverenz erweisen. Begleitet werden die sechs Solisten dabei durch die Rhein-Main-Philharmoniker, einem erst vor vier Jahren gegründeten Klangkörper, der sich aus Spitzenmusikern der beiden großen Frankfurter Orchester zusammensetzt. Die Leitung hat wieder der Weltklassedirigent Helge Dorsch inne; durch das Programm führt, wie immer mit Sachkenntnis und einem Augenzwinkern, der Opernfachmann Rainer Zagovec.

Shuttle hoch zur Burg

Für Besucher verkehrt wieder ein Shuttlebus vom ausgeschilderten Parkplatz in der Kappstraße, der ab dem Löwenbrunnen am Bürgerhaus auch diejenigen mitnimmt, denen der Weg auf die Burg zu steil bzw. zu beschwerlich ist.

„Klassik & Kulinarisches“

Mit der Aktion „Klassik & Kulinarisches“ runden einige Betriebe der Vereinigung der Lindenfelser Hotels und Gaststätten die Veranstaltung ab. Mit ausgewählten Gerichten kann sich das Publikum ganz ohne Hast auf den musikalischen Abend einstimmen. Zeitnahe Essensfolge in den Restaurants, die Betriebe öffnen bereits um 17.00 Uhr, und rechtzeitiges Eintreffen auf der Burg wird garantiert. Für die Besucher auf der Burg werden vor der Veranstaltung und in der Pause ausgewählte Getränken sowie Salz- und Laugengebäck gereicht.