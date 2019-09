An diesem Abend erwartet die Zuschauer eine Italienische Operngala mit Höhepunkten

aus den beliebtesten italienischen Opernarien, Duetten und neapoletanischer Klassischer Musik.

Das vielfältige Konzertprogramm präsentiert Werke von Puccini, Verdi und anderen großen italienischen Komponisten. Vor allem jedoch darf man sich an diesem Abend auf hochkarätige internationale Gesangssolisten wie Francesca Patané (Opera Rome, Theater Bolshoi, Metropolitan New York, Deutsche Oper Berlin), Marco Chingari (Carnegie Hall New York, Opera

Rome, Theater La Fenice von Venedig) und Massimiliano d’Antonio (Liederhalle Stuttgart, Charlottenburg Berlin, Theater Umberto Giordano) freuen.

Francesca Patané, Sopran

Marco Chingari, Bariton

Massimiliano d’Antonio, Tenor

Am Flügel: Tanja Morozova