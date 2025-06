Italienische Opernnacht - Die schönsten Operarien von Verdi, Puccini, Rossini in historischer Kulisse!

Verbringen Sie eine Sommernacht unter Sternenhimmel auf dem historischen Marktplatz in Rothenburg ob der Tauber.

Am Freitag den 11. Juli 2025 nimmt Sie das internationale Ensemble der Opera Classica Europa mit einer Italienischen Opernnacht auf eine musikalische Reise nach Italien. Italien und Musik – eine untrennbare Verbindung! Nicht nur die berühmtesten Opernkomponisten stammen aus diesem Land, auch viele andere Opern sind in italienischer Sprache geschrieben.

Und eben deren Wirkung ist immer wieder ein Phänomen: Der Oper gelingt es, mit phantastischer Musik die Gemüter und Gefühle des Publikums in Wallung zu bringen. Ob Verdis ‚La Traviata‘, Puccinis ‚Tosca‘ oder Rossinis ‚Barbiere di Siviglia‘ – die Meisterwerke sprühen nur so vor Leidenschaft! Starke Charaktere singen von Liebe, Verrat, Trauer und Sehnsucht. Lassen Sie sich von dieser exklusiven Darbietung der schönsten Opernarien in historischen Kulisse auf dem Marktplatz in Rothenburg ob der Tauber verzaubern! Opera Classica Europa: Opera Classica Europa: Großes Orchester, internationale Gesangssolisten. Musikalische Leitung: Prof. Hans Friedrich Härle. Begleitet wird dieses Konzert von dem St.-Jakobs-Chor Rothenburg.

Ensemble: Großes Orchester, internationale Gesangssolisten

Musikalische Leitung: Prof. Hans Friedrich Härle, Intendant: Michael Vaccaro