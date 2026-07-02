🍊 Italienische Sehnsucht 4.0 – Aperitivo, Amore & Live-Musik

Samstag, 15.08.2026 | ab 17:00 Uhr

Monte Kayo – Kayberg Erlenbach (am Gaisbergbrünnle)

Der Sommer nimmt einen großen Schluck – und wir heben gemeinsam das Glas!

Wild Dancers und mangiamo-shop.de laden ein zu einer lauen Sommernacht voller italienischer Lebensfreude, Aperol und Musik. Ganz ohne Tickets, einfach kommen, genießen und mit uns den Sonnenuntergang feiern.

🎸 Live-Musik von Done Iovine bringt das südländische Flair direkt nach Erlenbach

🍷 Italienische Weine, Antipasti, Aperitivo und ein Hauch von Amore

🧡 Stilvolle Drinks, entspannte Stimmung, mit Freunden

👉 Keine Anmeldung, keine Tickets – einfach kommen!

Pack deine Lieblingsmenschen ein, trag’s dir in den Kalender und komm vorbei.