Italienische Traumlandschaften: Äolische Inseln

Der Geograph und begeisterte Sizilienkenner bietet mit diesem Vortrag eine naturkundliche sowie kulturelle Einführung in die einmalige vulkanische Inselwelt nördlich Siziliens – Stromboli, Lipari, Vulcano, Panarea, Salina, Filicudi & Alicudi - und lässt Sie über das reiche digitale Bildmaterial deren atemberaubende Schönheit miterleben. Jede der sieben Inseln verfügt über ein ganz eigenes Gesicht. Vielfalt ist angesagt, sowohl in Bezug auf Besiedlung, Kultur und Lebensart, als auch auf die faszinierende vulkanische Natur, vor allem jene des zur Zeit sehr aktiven Strombolis. Der Vortrag ist für alle an der Inselwelt interessierten Menschen gedacht und soll gleichzeitig auch Einführung für die entsprechende vhs-Studienreise sein (siehe Studienreisen).