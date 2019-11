Italienische Weihnachten

Es gibt Musikstücke, bei denen sich sofort eine ganz bestimmte Atmosphäre einstellt.

Zum Beispiel bei Arcangelo Corellis Concerto grosso »Fatto per la notte di Natale« (Für die Weihnachtsnacht): Wenn in seinem Schlusssatz die beiden Soloviolinen mit einer wiegenden Pastorale einsetzen, dann sieht man vor dem geistigen Auge eine geschmückte Krippe und schwelgt in besinnlichen Gefühlen. Gleiches gilt für das an diesem Abend zu hörende Concerto grosso Pietro Locatellis, das ebenfalls mit einer Weihnachtspastorale endet und sich unverkennbar auf Corellis Concerto grosso bezieht. Umrahmt werden diese »Weihnachtskonzerte« von zwei großartigen Chorwerken aus der Feder Antonio Vivaldis: einem mitreißenden Gloria mit Trompetenglanz und dem doppelchörigen »Beatus Vir«, das den krönenden Abschluss des Programms bildet.

Angeführt von einem exquisiten vokalen Solistenquartett, spürt die Gaechinger Cantorey mit ihren beiden formidablen Ensembles Chor und Orchester gemeinsam mit ihrem Dirigenten Hans-Christoph Rademann den Original-Klängen der italienischen Barockmeister nach. Und fernab aller hektischen Geschäftigkeit zaubern sie dabei im Nu vorweihnachtliche Stimmung ins Forum am Schlosspark.

Antonio Vivaldi Gloria D-Dur RV 589

Arcangelo Corelli Concerto grosso »Fatto per la notte di Natale«

Pietro Locatelli Concerto grosso f-Moll op. 1,8 »Weihnachtskonzert«

Antonio Vivaldi Beatus Vir C-Dur RV 597

Anna Lucia Richter Sopran

Anna Harvey Alt

Benedikt Kristjánsson Tenor

Krešimir Stražanac Bass

Neuer Kammerchor Heidenheim BachBewegt! Patenchor

Gaechinger Cantorey

Hans-Christoph Rademann Leitung