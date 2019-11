Andrej Hermlin und sein Swing Dance Orchestra haben mit ihrem Programm »Christmas in Swing« eine einzigartige und mitreißende Weihnachtsshow geschaffen, bei der niemand im Publikum die Füße stillhalten kann.

Die unverwechselbaren Melodien berühmter amerikanischer Weihnachtslieder erklingen in Original-Arrangements der 30er- bis 50er-Jahre neben verjazzten Evergreens und der ein oder anderen musikalischen Überraschung. Und da am Tag nach dem Konzert Weihnachten ist, bringt Bandleader Hermlin auch gleich noch die Solisten Rachel Hermlin, Viola Manigk und David Hermlin sowie die Vokalgruppe The Skylarks als Geschenk mit!

»Christmas in Swing« wird zur romantischen Revue mit Schnee, winterlichen Lichteffekten, einem Schlitten – und natürlich dem Weihnachtsmann. Außer besinnlichen Momenten legt das Orchester bei diesem Konzert aber ebenso viel Wert auf Swing. Der wird nicht nur akustisch, sondern auch optisch dargeboten: mit maßgeschneiderter Retro-Garderobe, historischen Mikrofonen und Original-Instrumenten. Man darf gespannt sein auf Hits wie »Winter Wonderland«, »Let It Snow«, »Santa Claus Is Coming to Town« und natürlich »Jingle Bells« in einem spektakulären Arrangement des legendären Glenn Miller Orchestra.