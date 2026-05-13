Italienischer Tag: KUNSTGESPRÄCH, DJ, OFFENE STUDIOS, FÜHRUNGEN

Im Rahmen der Ausstellung NO PLACE LIKE HOME. Italienische Fotografie seit den 1980er Jahren und als Finissage der Retrospektive MARIO SCHIFANO. When I remember lädt das SCHAUWERK Sindelfingen zu einem italienischen Tag ins Museum.

Ein Kunstgespräch mit Ralph Görtz, Kurator der Ausstellung NO PLACE LIKE HOME, dem deutschen Fotograf Joachim Brohm sowie den in der Schau vertretenen Fotograf:innen Paola de Pietri, Francesco Neri und Allegra Martin, geht auf die Fotografie der Gegenwart in Italien ein.

Außerdem bieten verschiedene Führungen und Kreativangebote für Kinder und Jugendliche ein abwechslungsreiches Programm. Im Café PS3 legt DJ und Popkulturexperte Andreas Vogel entspannte Loungemusik mit italienischem Flair auf – inspiriert von Mario Schifano!

PROGRAMM

11:30–13 Uhr: Kunstgespräch zur italienischen Fotografie (in englischer Sprache)

13–16 Uhr: DJ-Set Andreas Vogel im Café PS3

12–17 Uhr: Kreativworkshop für Kinder und Jugendliche

13:30–14:30 Uhr: Themenführung MARIO SCHIFANO. When I remember

15–16 Uhr: Museumsführung

16–17 Uhr: Kuratorenführung NO PLACE LIKE HOME mit Ralph Görtz