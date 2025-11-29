Itay Dvori & Nicole Schneider

Kulturzentrum Dieselstrasse e.V. Esslingen Dieselstrasse 26, 73734 Esslingen am Neckar

Der Pianist Itay Dvori und die Zeichnerin Nicole Schneider teilen die Werte von Weltoffenheit, Humanismus und Demokratie, was sie zu neuen künstlerischen Wegen inspirierte.

Dvori, geboren in Israel, vertont Graphic Novels mit bekannten Musikstücken und eigenen Kompositionen, während Schneider, aufgewachsen zwischen Kabul und Bonn, in ihrem Projekt DUO:LOG Musik und Live-Zeichnung vereint. Im Konzert improvisieren sie gemeinsam live mit Klavier und digitaler Zeichnung. Die Synergie von musikalischer und visueller Sprache wird zu einem einmaligen Erlebnis.

In einer Sonderperformance zum Jubiläum „60 Jahre Deutsch-Israelische Freundschaft“ bringen Dvori und Schneider unterschiedliche Facetten beider Länder zusammen durch Volkslieder und Erzählungen wie ihre Hommage an den Botaniker und Wüstenökologen Michael Evenari. Als Zeichen für Dialog, Versöhnung und Optimismus, lassen sie Brücken zwischen den zwei unterschiedlichen Kulturen entstehen und verbinden damit gleichzeitig die zwei Kunstdisziplinen. Darüber hinaus wird Itay Dvori Auszüge aus seinem innovativen Comic-Konzert präsentieren – ein Bühnenformat, das ebenso Klang und Bild zusammenschmelzen lässt – mit grafischer Literatur aus und über Israel.

