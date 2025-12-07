itdesign-Nikolauslauf Tübingen

Der itDesign-Nikolauslauf ist bereits seit Jahrzehnten eine feste Institution in Tübingen.

Der Halbmarathon (21,1 km), sportlich längst eines der gefragtesten Rennen in der Republik, erfreut sich ständig steigender Teilnehmerzahlen unter denen sich jedes Jahr auch einige Promis befinden, die die Attraktivität des Ereignisses zusätzlich steigern.

Bei der Premiere des Tübinger Nikolauslaufs im Jahr 1976 wagten sich gerade mal 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Halbmarathonstrecke. Heute ist der Tübinger Nikolauslauf eine Erfolgsgeschichte: Jedes Jahr im Dezember machen sich mehr als 3000 Läuferinnen und Läufer auf die reizvolle Strecke, um die einzigartigen einundzwanzig Kilometer zu laufen. Der Nikolauslauf ist damit der größte Winterlauf Deutschlands. Die Mitgliedschaft bei den „German Road Races“ – der Bundesliga unter den deutschen Straßenläufen – ist aber nur ein Beispiel für diese Entwicklung.