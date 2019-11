itdesign-Nikolauslauf Tübingen

Der itdesign-Nikolauslauf ist bereits seit Jahrzehnten eine feste Institution in Tübingen. Der Halbmarathon, sportlich längst eines der gefragtesten Rennen in der Republik, erfreut sich ständig steigender Teilnehmerzahlen, unter denen sich jedes Jahr auch einige Promis befinden, die die Attraktivität des Ereignisses zusätzlich steigern. Mit 24 Teilnehmern begann 1976 die Geschichte dieses Halbmarathons. Heute registrieren sich jährlich weit über dreitausend Läufer und Läuferinnen zum Nikolauslauf. Für die Volksläufer füllt der Nikolauslauf gerade in der wettkampfarmen Zeit eine Lücke im jährlichen Laufkalender.