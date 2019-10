In der zweiten Ausgabe des „ITFS Animation Special“ am Montag, 25. November 2019 um 19:30 Uhr zeigt das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS) wieder ein ausgewähltes Filmpro-gramm des vergangenen Festivals. Diesmal läuft der Langfilm „Mirai – Das Mädchen aus der Zu-kunft“ im Metropol 2 der Innenstadtkinos Stuttgart.

Synopsis:

Der kleine Junge Kun genießt seine glückliche Kindheit, bis seine kleine Schwester Mirai auf die Welt kommt. Je mehr sich die Aufmerksamkeit der Eltern auf Mirai lenkt, desto mehr wächst die Eifersucht in Kun – und er zieht sich immer mehr zurück. Im Garten, in dem er gerne Unterschlupf sucht, wächst ein magischer Familienbaum. Plötzlich wird Kun in eine fantastische Welt katapultiert, in der Vergan-genheit und Gegenwart ineinanderfließen. Er begegnet verschiedenen Verwandten in unterschiedli-chen Lebensabschnitten: seiner Mutter als kleines Mädchen, seinem Urgroßvater als tatkräftigem, jungen Mann und seiner kleinen Schwester als Teenagerin. Durch diese Abenteuer entdeckt Kun seine eigene Geschichte und verändert die Beziehung zu seiner Schwester. „Mirai – Das Mädchen aus der Zukunft“ ist ein Film von Mamoru Hosoda (Japan 2018).

Das ITFS Animation Special findet seit Oktober 2019 monatlich am letzten Montag im Monat im Met-ropol 2 statt. Neben den ITFS Tourprogrammen, die weltweit präsentiert werden, bietet das ITFS nun auch unterjährig für die Fans aus Stuttgart und der Region ein ausgewähltes Animationspro-gramm, geplant sind exklusive Kurzfilmprogramme, aber auch anspruchsvolle Langfilme.