ITFS ITFS Animation Special - Animated Com International am 28.10.2019

Das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS) startet mit dem „ITFS Animation Special“ eine neue monatliche Kinoreihe in den Innenstadtkinos Stuttgart. Ab Oktober wird jeweils am letzten Montag im Monat im Metropol 2 ein ausgewähltes Filmprogramm aus Kurz- oder Langfilmen des vergangenen Festivals gezeigt.

Die kuratierte Reihe „Animated Com International – Die besten animierten Werbeclips und Social Spots“ markiert am 28. Oktober den Beginn des „ITFS Animation Special“: 47 herausragende klassisch animierte, narrative Auftragsarbeiten sowie Filme mit innovativen Techniken, Stilen und Formaten, gepaart mit Humor, Emotionen und berührenden Momenten, zeigen die Vielfalt der Werbe- und Markenfilme u.a. von Apple, MTV, Gucci oder Huawei. Kuratiert wurden die Clips von Kathie Kæppel (Animation Director, studio kathie kæppel) die am 28. Oktober vor Ort erläutert, was die Qualität eines innovativen Werbeclips ausmacht.