iTsLarceny – David Giesel ld.

Ideen stellen eine Kombination aus Altem und Neuem her. Aus unseren Erfahrungen schöpfen wir Inspiration für Neues. In der Musik ist das genauso: Sie schöpft stets aus Gegenwärtigem, aus bereits Vorhandenem und schlägt eine neue Richtung ein. Pablo Picasso sagte: „Good artists copy, great artists steal.“ Mit diesen Gedanken setzt sich der Schlagzeuger David Giesel in seinen Kompositionen authentisch auseinander. Er scheut sich nicht davor Töne aus der Natur, aus einer Stadt oder aus schon existierender Musik aufzugreifen und sie für seine Stücke zu verwenden. Vielmehr versucht er den Grundgedanken, wie ihn auch Picasso beschreibt, weiterzuverfolgen.

Ergebnis seines Schaffens ist sein neues Quintett mit zeitgenössischen Kompositionen, die sich durch meist einfache Melodik gepaart mit moderner Harmonik sowie einem teils malerischen, teils detaillierten rhythmischen Unterbau auszeichnen. In Ihren Improvisationen verstehen es die Musiker die Melodien weiterzuführen sowie Ihre eigene Persönlichkeit einfließen zu lassen. Mit Ihrem transparenten Bandsound möchte die Band ihr Publikum auf die musikalische Kraft, Schönheit und einfache Zugänglichkeit des Modern Jazz aufmerksam machen.

Besetzung:

David Giesel – Schlagzeug & ld

Jan Mikio Kappes – Bass

Julian Drach – Altsaxofon

Moritz Langmaier – Klavier

Pauli Poulsen -Gitarre

www.jazzclub-ludwigsburg.de

Eintritt:

15,00 € | 8,00 € ermäßigt Nachweis erforderlich | Mitglieder des Jazzclub Ludwigsburg frei