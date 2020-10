ITZ time to talk: Autonome Automaten?

In den letzten beiden Spielzeiten haben wir uns bereits intensiv mit Fragen der Digitalisierung und Technisierung beschäftigt. Diese Auseinandersetzung möchten wir nun weiter führen und anhand eines neuen Themenkomplexes vertiefen: Der Frage nach dem genuin Menschlichen an der Schnittstelle von Mensch und Maschine. Wie verändert sich unser Blick auf uns selbst, wenn wir mit intelligenten Apparaturen umgehen? Was geschieht mit unseren Kommunikationsmitteln- und Umgangsformen, wenn Automaten Persönlichkeitsmerkmale übernehmen? Und wieviel Autonomie wollen wir unseren Maschinen zugestehen?

Pandemiebedingt können wir leider nur ein kleines Platzkontingent zur Verfügung stellen.

Um verbindliche Anmeldung unter anmeldung@zimmertheater-tuebingen.de wird gebeten.

Bitte Platzkarten an der Abendkasse abholen.