ITZ time to talk: Hoch die Solidarität?

In Vorbereitung auf die Inszenierung „Cosima Caso“ möchten wir gemeinsam mit Expert*innen über das einstmals starke Wort „Solidarität“ diskutieren. Was ist Solidarität? Wie, wann und wo zeigt sie sich? Wie viel Altruismus steckt in Solidarität? Oder ruft man immer dann nach ihr, wenn man sie selbst am nötigsten hat? Ist institutionalisierte Solidarität – wie beispielsweise der Sozialstaat oder allgemeiner: staatliche Steuern – überhaupt solidarisch? Wer würde Steuern zahlen wenn es nicht Pflicht wäre? Und ist Solidarität ein ausschließlich menschliches Phänomen? Oder handelt es sich nicht auch um Solidarität, wenn ein sterbender Baum die in ihm gespeicherten Nährstoffe an die Bäume in seinem Umfeld abgibt?

Pandemiebedingt können wir leider nur ein kleines Platzkontingent zur Verfügung stellen, Platzkarten sind schon im Voraus an der Theaterkasse erhältlich.