Iva Nova • Mnogonastut Tour 2025

Am Freitag, den 9. Mai 2025, lädt das Kulturhaus Schwanen in Waiblingen zu einem außergewöhnlichen Konzerterlebnis ein: Die vier Musikerinnen von Iva Nova präsentieren ihre „Mnogonastut Tour 2025“ und bringen mit ihrer energiegeladenen Mischung aus Avantgarde-Rock und slawischen Folkklängen frischen Wind in den Rems-Murr-Kreis und den Großraum Stuttgart.

Iva Nova ist eine Frauenband, die seit ihrer Gründung 2002 in Sankt Petersburg für ihre kraftvolle und experimentierfreudige Musik bekannt ist. Ihre einzigartige Mischung aus traditionellen slawischen Melodien und futuristischem Rock schafft ein vielseitiges Klangerlebnis, das zwischen kraftvollen Punkrock-Passagen und gefühlvollen, folkloristisch geprägten Stücken pendelt. Ihre Liveshows sind geprägt von einem intensiven musikalischen Ausdruck, der Spielfreude und Experimentierlust vereint.

Mit ihrem aktuellen Album „Mnogonastut“, das im Dezember 2024 erschienen ist, gehen Iva Nova nun auf Tour und versprechen ein dynamisches Set, das das Publikum in weite Landschaften und zugleich in das pulsierende Großstadtleben entführt. Neben Akkordeon, Synthesizer und Bass setzen die Musikerinnen auf ein breites Spektrum an Percussion und Elektronik, um ihre Klangwelt zu gestalten.

Besetzung:

Anastasia Postnikova (Gesang, Synthesizer, Perkussion) / Natalia Potapenko (Akkordeon, Perkussion)

Ekaterina Fedorova (Schlagzeug, Perkussion, Elektronik-Module) / Galina Kiseleva (Bassgitarre, Gesang, Perkussion)