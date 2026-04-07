Iva Nova lassen sich von slawischer Volksmusik inspirieren, verleihen ihrer Musik aber auch eine ganz persönliche Note. Eine ziemlich wilde, um genau zu sein.

Erwartet keine traditionelle russische Volksmusik, dafür rocken sie einfach zu wild.

Und wenn die Akkordeonspielerin ihr Instrument in die Hand nimmt, lässt sie einen von der russischen Seele träumen. Doch sobald Iva Nova Orgel, Effekte und Hall einsetzen, katapultieren sie einen direkt zurück in die Großstadt und ihr pulsierendes Stadtleben. Die Band wurde 2002 in St. Petersburg gegründet und tourte 2004 nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums erstmals durch Westeuropa. Seitdem sind sie unermüdlich auf Tour und spielen in zahlreichen Clubs und auf Festivals in vielen Ländern.

Neben russischen Texten hat Iva Nova auch Lieder in ukrainischer, bulgarischer und georgischer Sprache im Repertoire. Neben der Nutzung unerschöpflicher folkloristischer Quellen experimentierten sie kreativ mit vielen anderen Stilen. Die mitreißende Live-Show von Iva Nova ist eine bunte Mischung aus gefühlvollen Liedern und energiegeladenen Punk-Tänzen – musikalische Anarchie pur!