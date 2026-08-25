Ivan Mykhailov (Abschlusskonzert presented by HMDK Stuttgart)

Das Abschlusskonzert bietet den passenden Rahmen, um auf das Abenteuer der vergangenen vier Bachelor-Jahre zurückzublicken. Dabei stehen ernste Momente im Vordergrund, in denen uns das gemeinsame Interesse am Jazz besonders verband. Wir tauchen noch einmal in jene Klangwelten ein, die uns musikalisch am meisten Halt gegeben haben - und vielleicht kommt dabei sogar die eine oder andere musikalische Perle zum Vorschein!

Das Herzstück des Programms - sorgfältig arrangiert für drei Saxophone und Rhythmusgruppe - ist vom Geist Charles Mingus' und seinem Album Mingus Ah Um" geprägt. Ein paar Stichworte dazu: Birds. Porkpie. Stop. Ein weiterer Titel im Rätselformat lautet „St. Colossus. Klingt vertraut, oder? Aber niemand erwartet wohl einen „Kostenfreien Schmetterling", oder? Spaß beiseite: Genau das wird unser Eröffnungsstück sein. Eine extra Eigenkomposition widmet sich zudem dem Umgang mit Einsamkeit.

Und schließlich vereinen drei „Johns" ihre Kräfte für My One and Only Love".

Kommen Sie vorbei und sehen Sie selbst, wie viele Titel Sie richtig erraten haben!

Besetzung: Ivan Mykhailov (sax); Dmytro Poluda (a sax); Rafaele Günthner (t sax); Cornelius Reich (p); Andreas Riester (b), Theo Wolf (dr)