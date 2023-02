Ivan Soliaryk, klassicher Sänger und Komponist mit Wurzeln in der Ukraine, gestaltet einen Abend mit Gesang und Musik, mit Video- und Bildmaterial aus seiner Heimat in der Dieselstrasse. Im Anschluss an die Veranstaltung wird es die Möglichkeit für Begegnungen und Austausch geben.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird erbeten.

Die Spenden kommen vom Krieg betroffenen Kinder in der Ukraine zugute.

Die Veranstaltung wird ermöglicht durch die Unterstützung der ZukukunftsStiftung Heinz Weiler.