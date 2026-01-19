Mit seinem zweiten Soloprogramm knüpft Ivan Thieme genau dort an, wo er aufgehört hat. Seine größte Superkraft? Er versteht sich mit jedem Menschen sofort auf Anhieb. Ivan ist verspielt, nahbar, einfach eine gute Seele und er liebt es, Dinge mit dem Mund zu fangen. Ein bisschen wie ein Golden Retriever, nur eben mit Mikrofon.

Frisch 30 geworden, schaut er mit einem wachen Blick und viel Humor auf den Alltag. In seinem neuen abendfüllenden Programm präsentiert er seine neuesten Jokes. Pointiert, persönlich und immer im direkten Draht zum Publikum.