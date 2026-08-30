Ivo Martin geht 2026 wieder auf Tour - und bringt mit “MIT DIR WIRD MIR WARM” eine Konzertreihe auf die Bühne, die so nahbar, berührend und atmosphärisch ist wie seine Musik selbst.

Mit einer eindrucksvollen Mischung aus zartem Falsett, kraftvollen Gesang und dem charakteristischen Sound, der rund um seine Gitarre entsteht, gelingt es Ivo Martin immer wieder, sein Publikum mitten ins Herz zu treffen. Seine Songs erzählen vom Leben, vom Lieben und von den leisen Zwischentönen - ehrlich, gefühlvoll und auf Augenhöhe.

Im Oktober 2026 tourt er durch den deutschsprachigen Raum - von Wien über Hamburg bis Berlin. Freut euch auf emotionale Live-Momente, neue Songs und eine warme musikalische Umarmung.