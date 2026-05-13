IZUMI KIMURA – BARRY GUY – GERRY HEMINGWAY TRIO (JP/UK/USA)

Club Manufaktur Schorndorf Hammerschlag 8, 73614 Schorndorf

Die Musik des Izumi Kimura – Barry Guy – Gerry Hemingway Trios lässt sich am besten als zeitgenössische Improvisationsmusik im Grenzbereich von Jazz, freier Improvisation und neuer Musik beschreiben. 

Sie ist anspruchsvoll, klanglich vielschichtig und bewegt sich weg von traditionellen Songstrukturen, hin zu einem offenen, dialogischen und oft sehr spontanen Zusammenspiel.

Izumi Kimura – Piano

Barry Guy – Kontrabass

Gerry Hemingway – Schlagzeug

Info

Club Manufaktur Schorndorf Hammerschlag 8, 73614 Schorndorf
Konzerte & Live-Musik
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