Jägerball - Mange frei!

Der Zirkus kommt in die Stadt! Manege frei und hereinspaziert!

Der Musikverein Götzingen e.V. lädt euch am 22. Februar zum Jägerball in die Turn- und Festhalle in Götzingen ein.

Das Motto dieses Jahr lautet: Jägerball – Manege frei!

Die Vorstellung beginnt um 20:02 Uhr! Tickets gibt’s ab 19 Uhr.

Passend zum Motto gibt es neben der traditionellen Almrauschhütte dieses Jahr die Clownsbar.

Der Musikverein Götzingen umrahmt den Abend musikalisch bis 23 Uhr. Danach liefert „Der Odenwald DJ“ Partymusik im Zirkuszelt.

Zirkus-Specials: - XXL Zirkus-Deko - Zuckerwatte & Popcorn - Kirmesfeeling - Clownerie ...und weitere Überraschungen!

Die Manege ist Schauplatz für viele tänzerische Highlights, die für ein abwechslungsreiches Programm sorgen: Götzinger Garden, Männerballett Götzingen und Bofsheim sowie weitere Aufführungen!

Liebe Clowns, Dompteure und Akrobaten, zieht mit uns ein in das Zirkuszelt und verbringt einen unvergesslichen Abend!