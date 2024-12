Jörg Enz Trio

Gitarre, Vibrafon und Bass – der Gitarrist Jörg Enz präsentiert in Tübingen sein aktuelles Trio. Wesentlich geprägt ist der württembergische Musiker durch seine Ausbildung und die zahlreichen Aufenthalte in New York. Szene und Sound dieser Stadt inspirieren ihn bis heute nachhaltig. Jörg Enz lebt am Bodensee und ist im Modern Jazz zu Hause. Viele Jahre war er mit seinem Organic Trio unterwegs und hat eine erste CD im Rahmen eines Jazzclubs – Konzerts im SWR – Studio Tübingen aufgenommen. Jetzt präsentiert er sein aktuelles Trio, wesentlich geprägt von den vielschichtigen und transparenten Sounds des amerikanischen Vibrafonisten Joe Kenney. Komplettiert wird die Formation durch den Bassisten Giorgos Antoniou, ein Routinier und Meister der tiefen Töne, der unter anderem mit Johnny Griffin, Clark Terry oder Scott Hamilton zusammengespielt hat. `Sunny-side up` ist das aktuelle Album des Trios. Spielfreude und die Liebe zu einem homogenen Gesamtklang prägt – so auch die Presse – die Band von Jörg Enz: „…sinnlich und energiegeladen… anspruchsvoll modelliert er den Klang, mischt die Klangfarben…“