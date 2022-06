Jörg Linke Jazz Group

"Jazz ist nicht was du tust, sondern wie du es tust". Dieses Zitat von Thomas "Fats" Waller ist die treffendste Beschreibung der Musik des Quartetts um den Tenorsaxophonisten Jörg Linke.

Der in Eisenach geborene Musiker absolvierte ein sechsjähriges Studium an der Hochschule für Musik "Franz Liszt" in Weimar. Dort hatte er die Möglichkeit, sich in vielen namhaften Bands verschiedener Stilrichtungen von Jazz, Rhythm and Blues, Funk und Soul zu profilieren. 1989 war er Preisträger am internationalen Improvisationswettbewerb in Katowice. Jörg Linke hat sich seit vielen Jahren immer mehr dem an die Tradition des zeitlos swingenden Tenorsaxophons anknüpfenden Mainstreamjazz verschrieben.

Zu hören sind überwiegend Kompositionen des Bandleaders, bekannte und auch selten gespielte Storrytellingsongs, Bebopfeuerwerke und Abstecher in den Blues. Mit von der Partie sind so hervorragende Ausnahmemusiker wie Frank Eberle am Piano, Johannes Schädlich am Kontrabaß und Hans Fickelscher am Schlagzeug. Der unvoreingenommene Freund von swingenden, boporientierten Straight Ahead-Jazz wird also in jedem Falle auf seine Kosten kommen und befriedigt guter Laune den Abend beenden.