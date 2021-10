Jüdische Kulturwoche 2021: "Warum lachen Sie?"

Jüdische Witze, Geschichten und Lieder von und mit Ernst Konarek und Ernst Kies

… Ja warum? Der jüdische Witz ist tiefer, bitterer, schärfer - na ja aber auch vollendeter, dichter, vielleicht auch dichterischer als der Witz anderer. Dichterischer? Ja. Manche dieser „Witze“ sind kleine Kunstwerke. Geschichten. Deshalb ist dieser „Jüdische Witz“ vielleicht sogar Weltliteratur und nimmt darin eine Sonderstellung ein.

Ernst Konarek, gebürtiger Österreicher, ist durch Theater und Fernsehen einem breiten Publikum bekannt geworden. Auf der Bühne war er etwa in Bochum, Frankfurt und an der Freien Volksbühne Berlin zu sehen, im TV in Sendungsreihen wie „Tatort“, „Kottan ermittelt“ oder „Kommissar Rex“. Er ist seit 1988 in festem Engagement am Schauspiel des Staatstheaters Stuttgart.

Ernst Kies, in Kasachstan geboren, wurde zum Lehrer im Fach Akkordeon und Dirigent für Folkloreorchester ausgebildet. Seit seiner Übersiedlung nach Deutschland 1993 ist er als freier Künstler mit Engagements für Akkordeon und Gesang sowie als Schauspieler tätig. Er begleitet das Programm auf dem Akkordeon.