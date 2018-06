Das Trio „Dreierlei“ gibt mit seinem Programm „Klezmers Freilach“ am kommenden Samstag 30. Juni ab 19:30 Uhr ein Konzert in der Inselspitze, Friedrich-Ebert-Brücke 1 in Heilbronn.

Dreierlei – eine Geige, ein Akkordeon und eine schöne Stimme – Irene Zantow-Bareiß, Elke Knötzele und Kerstin Müller erzählen mit ihrem feinen Gespür Geschichten aus dem jüdischen Leben und lassen ihr Publikum an der „Sprache der Seele“, der Klezmermusik, teilhaben.