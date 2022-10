Jüdisches Leben im Nordschwarzwald - Wer und was sind messianische Juden? 16.11.

Der Nachmittag ist zweigeteilt. Im ersten Teil stellt Anatoli Uschomirski die besondere Situation messianischer Juden zwischen jüdischen Gemeinden und christlichen Kirchen dar. Er gibt dabei Einblick in seine Lebensgeschichte und in die Identität messianischer Juden. Im zweiten Teil zeigt er am Beispiel der Heilung der blutflüssigen Frau (Lukas 8,43-48) auf, welche Einsichten sich ergeben, wenn man den Text aus jüdischer Perspektive betrachtet.

Uschomirski ist messianischer Jude und theologischer Referent beim Evangeliumsdienst für Israel.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen: www.juedisches-leben-im-nordschwarzwald.de